Fiat faz recall de 70 mil veículos por falha no alternador

A Fiat convocou nesta segunda-feira um recall de 70.740 carros da marca por risco de falha do alternador. O problema pode causar funcionamento irregular e até mesmo o desligamento do motor.

Os modelos que devem comparecer às concessionários são os seguintes: Fiat Bravo, Doblò, Doblò Furgão, Fiorino, Grand Siena, Idea, Linea, Novo Palio, Palio Fire, Palio Weekend, Siena, Strada e Uno, ano/modelo 2016 e 2017, todas as versões.

A partir de 24 de maio, os proprietários destes veículos devem fazer a análise e verificação do alternador em uma concessionária da marca. Se necessário será feita a substituição da peça, gratuitamente. O tempo estimado para inspeção e reparo é de 1 hora. A Fiat pede que os motoristas agendem a visita previamente.

No início do mês, a Volkswagen realizou recall em oito modelos pelo mesmo problema que agora atinge os veículos da Fiat. O defeito no alternador também pode comprometer as condições de dirigibilidade do veículo, aumentando o risco de colisão.

Para outras informações, os clientes da Fiat podem contatar a Central de Serviços ao Cliente pelo telefone 0800 707 1000 ou site.

Confira os veículos e chassis envolvidos: