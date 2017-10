Ferrari considera seriamente a produção de SUVs, diz presidente

A Ferrari estuda seriamente produzir um veículo utilitário esportivo (SUV), segundo o presidente da montadora, Sergio Marchionne. A ideia é que a decisão seja tomada em até 30 meses, e o modelo terá produção limitada. Atualmente, a empresa italiana fabrica somente veículos superesportivos.

Durante evento na Bolsa de Nova York na última segunda-feira, o executivo confirmou o interesse da montadora nesse tipo de veículo, que já tinha sido revelado por ele em agosto durante conferência com investidores, como estratégia de crescimento da marca.

“Nós precisamos aprender como dominar essa relação totalmente nova entre exclusividade e escassez do produto. Então, nós vamos balancear este desejo de crescer com a ampliação do nosso portfólio de produto”, disse Marchionne.

Além da produção limitada, um indício de que a montadora trabalhará para manter o status de exclusividade no novo produto é que o presidente se referiu ao provável novo modelo como “FUV”. A sigla significa Ferrari utility vehicle (veículo utilitário da Ferrari, em inglês), enquanto a denominação usada na indústria para os utilitários (SUV) significa veículo utilitário esportivo.