Fãs fazem filas em frente a lojas da Apple para comprar iPhone X

Fãs da Apple fizeram filas na manhã desta sexta-feira em frente a lojas da empresa em diversos países do mundo para comprar o novo iPhone X. As vendas do smartphone anunciado em setembro começaram hoje em mais de 55 países.

Foram registradas aglomerações em frente a lojas de países como Austrália, Japão, China, Tailândia, Alemanha e Inglaterra. O preço do aparelho, que tem como característica principal a tela que ocupa toda a extensão frontal – e sem o botão “home” – , começa em 999 dólares (3.259 reais) nas lojas dos Estados Unidos, onde também houve filas nesta manhã.

Ainda não há previsão de quando o aparelho chegará ao Brasil, mas já se sabe que o modelo de 64 GB custará 6.999 reais, e o aparelho de 256 GB sairá por 7.799 reais.

Por aqui, a empresa começou hoje a vender os modelos 8 e 8 Plus, sem o registro de filas. A empresa tem duas lojas no país, em shoppings de São Paulo e Rio de Janeiro. Os modelos, que já estavam em pré-venda há mais de uma semana, chegam às lojas oficiais , varejistas e lojas de operadoras de telefonia.

Na última quinta-feira, a Apple anunciou que suas receitas subiram 12% no último trimestre, para 52,6 bilhões de dólares (171,6 bilhões de reais).