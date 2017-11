Falha do iOS 11 faz iPhone não reconhecer a letra ‘i’

Uma falha no iOS 11.1 está causando dor de cabeça para os usuários de iPhone, iPad e iPod. Após atualização, o teclado do aparelho passou a não reconhecer a letra ‘i’. O ‘i’ é substituído pela letra ‘a’ ou outro símbolo, como o de exclamação (!).

O erro complicou ainda mais a vida dos usuários de países de língua inglesa, uma vez que a letra “i” significa “eu”. No site oficial da empresa, a Apple disponibilizou um passo a passo para minimizar o problema até que uma nova atualização resolva a situação.

Primeiro, o usuário precisa acessar as configurações do celular, ir até a opção ‘geral’ e depois selecionar ‘teclado’. Lá, ele terá a opção ‘substituição de texto’, onde poderá adicionar o “i” como um atalho para a mesma letra – ou seja, quando digitar o “i”, o iOS irá sugerir a troca de caractere pelo próprio “i”, evitando a substituição automática.

A Apple atualizou o iOS 11 para o 11.1 na última semana para adicionar recursos, como os 70 novos emojis. O sistema operacional foi lançado em setembro com novidades, como a ferramenta de realidade aumentada e a possibilidade de escanear documentos (no caso do iPad Pro).

Nem todos os iPhones puderam receber a atualização do sistema. O iOS 11 só funciona em dispositivos baseados em 64 bits – os iPhones 5 e 5c, por exemplo, funcionam em 32 bits (saiba mais).