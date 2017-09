Estados pequenos batem crise e obtêm avanços econômicos

Segurança e solidez fiscal foram os fatores que mais movimentaram o Ranking de Competitividade dos Estados neste ano. Entre os oito estados que mais ganharam ou perderam posições, todos registraram mudanças significativas, e para melhor, em pelo menos uma dessas áreas — a maioria avançou em ambas. O ranking, elaborado desde 2011, teve sua sétima edição divulgada na semana passada.

A análise é feita pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a consultoria Tendências e com a Economist Intelligence Unit, a divisão de pesquisas e análises do grupo que edita a revista inglesa The Economist. A análise é feita pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a consultoria Tendências e com a Economist Intelligence Unit, a divisão de pesquisas e análises do grupo que edita a revista inglesa The Economist.

Rondônia, na Região Norte, foi uma das boas surpresas do estudo. Após ter sido pioneiro em uma parceria com o governo federal para estabelecer um plano de desenvolvimento sustentável, o estado começa a colher os frutos da iniciativa. Já a Paraíba passou a ser o estado com a melhor avaliação no Nordeste em razão de avanços nos indicadores de educação e segurança pública.

Leia esta reportagem na íntegra assinando o site de VEJA ou compre a edição desta semana para iOS e Android.

Aproveite também: todas as edições de VEJA Digital por 1 mês grátis no Go Read.