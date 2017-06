Empresa oferece volta ao mundo grátis e salário de R$ 9 mil

A organização World Life Experience está em busca de 12 pessoas, de diferentes partes do mundo, para uma viagem por 40 países, durante um ano. Para tal jornada, os escolhidos irão receber um salários de 2,5 mil euros por mês, algo em torno de R$ 9 mil, e ter todas as despesas pagas.

As inscrições deverão ser feitas pelo site da entidade até o dia 30 de junho. Os candidatos deverão ter entre 20 e 35 anos, com nível de inglês intermediário. A viagem terá início no dia 15 de setembro deste ano, partindo de Lisboa, em Portugal.

De acordo com a entidade, os selecionados (seis homens e seis mulheres) deverão “descobrir diferentes modos de vida, colaborar com ações sociais locais e dividir experiências sobre o que eles viverem”. Os viajantes também deverão escrever textos e compartilhar fotos sobre a ação.

Além do salário, despesas com alimentação, seguros de vida e de saúde, hospedagens e passeios serão pagos pela World Life Experience. Os selecionados passarão pelos cinco continentes, em países como Portugal, Holanda, Dinamarca, Austrália, Nepal, Índia, Moçambique, Brasil e Argentina.