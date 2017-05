Dólar dispara e cotação chega a R$ 3,43

O preço do dólar no mercado a vista disparou na manhã desta quinta-feira, subindo 9,45%, e atingiu 3,4300 reais na venda por volta das 10h48. A valorização de quase 10% da moeda americana ocorre após o dólar ter fechado a última quarta-feira em 3,1337 reais. Após o pico, a cotação recuou e registrou ovalor de 3,3748 reais por volta das 11h20.

O mercado reage à notícia de que o presidente Michel Temer teria sido gravado dando aval à compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), segundo informações do jornal O Globo divulgadas na última quarta-feira. O áudio teria sido registrado por um dos donos do frigorífico JBS, Joesley Batista, e faria parte da delação premiada do executivo.

A bolsa de valores B3 (antiga BM&FBovespa) suspendeu os negócios por volta das 10h20, após o Ibovespa atingir baixa de 10,47%. As negociações voltaram por volta das 10h55, após o circuit breaker causado pela oscilação nos papéis. Foi a primeira suspensão do tipo desde 2008.