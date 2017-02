Dez imitações brasileiras de modelos de carros importados

Hofstetter

Criado por Mário Hofstetter, o fora de série nacional surpreendeu pelo visual futurista em 1984: frente em cunha, linhas retas e porta que abre para cima. O Lamborghini Countach (1971) já tinha feito isso e, antes, o Bertone Carabo (1968). Só dezoito foram produzidos: custava três vezes um Gol GT.

Verona SR

Rodas raiadas, faróis redondos e para-choque com grade bipartida tentavam deixar o Ford Verona com o jeitão de BMW M3. Além da estética, a autorizada Souza Ramos mexia no motor 1.8, para ganhar 12 cv (105 cv).

Monza 190 E

A paulista Agromotor realizava o sonho do dono de Monza que não podia ter o Mercedes 190 E. Por 10% do valor do sedã alemão, a adaptação incluía mudança em grade, faróis, para-lamas e até coluna lateral traseira.

MP Lafer

Mais que inspiração, o MP era uma cópia fiel do MG. Ao contrário do britânico, o MP tinha pneu sobressalente na frente (sob o capô) e motor de Fusca atrás – mas o design original do porta-estepe na traseira foi mantido.

Fiat Dardo

Clone do italiano Fiat X 1/9, o Dardo F-1.3 tinha chassi tubular de aço e motor do nosso Fiat do 147 Rallye, só que montado no centro do veículo – o que fez dele o primeiro nacional a adotar esse tipo de configuração.

