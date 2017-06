Descubra qual a chance dos robôs roubarem seu emprego

A tecnologia é um perigo iminente para algumas profissões, que correm o risco de serem substituídas por máquinas. Dois estudiosos da Universidade de Oxford, Carl Frey e Michael Osborne decidiram traduzir essa probabilidade em números reais.

O site ‘Os robôs irão roubar meu emprego?‘ apresenta um layout simples de busca, onde os usuários podem navegar por centenas de profissões e descobrir as perspectivas para cada uma delas. Foram analisadas 702 carreiras, com base no mercado norte-americano. Mas, segundo os autores, os resultados “são fáceis de serem aplicados ao redor do mundo”.

De acordo com os dados da pesquisa, 47% das profissões dos Estados Unidos correm risco de serem substituídas por robôs. Entre os taxistas, por exemplo, há 89% de chance dos robôs exercerem a função de motoristas. Ainda segundo o levantamento, são mais de 180 mil taxistas e motoristas em geral empregados no país norte-americano.

Outra profissão em risco é o de operador de máquinas de escavação e carregamento – a pesquisa aponta que há 94% de chance de substituição.

Entretanto, outros trabalhadores podem dormir tranquilos. Os policiais são classificados na categoria “totalmente seguros”, com apenas 9,8% de probabilidade de ter sua mão-de-obra trocada por sistemas mecanizados.

Os profissionais de venda engajados em coordenar a distribuição do produto até o consumidor têm 1,3% de chance de seem substituídos por máquinas.

Outro emprego com pouca probabilidade de desaparecer é o de advogado. A chance de que máquinas tomem as funções desses profissionais é de 3,5%.