Criador do slogan “Tomou Doril, a dor sumiu”, morre em São Paulo

O publicitário Agnelo Pacheco, criador da agência Agnelo Comunicação, morreu na noite da última quarta-feira, em São Paulo, aos 71 anos. Um dos seus trabalhos mais conhecidos é o slogan “Tomou Doril, a dor sumiu”. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, e foi velado no local até as 17h desta quinta-feira.

O publicitário era presidente e diretor nacional de criação e redator da agência que leva o seu nome. Pacheco começou sua carreira na publicidade por acaso, quando trabalhava em uma emissora de televisão de Minas Gerais, na adolescência. Ele ajudava em roteiros para um programa policial, quando foi convidado a fazer o roteiro para um comercial de máquina de lavar roupas. O trabalho foi aprovado, e ele passou a receber convites para fazer outras peças.

Em seguida, trabalhou de publicidade Norton, de Belo Horizonte, e fundou sua própria empresa em 1985. Teve entre seus clientes empresas como Banco BMC, Telesp, Nossa Caixa e Playcenter. Foi ganhador do prêmio Clio Awards e Leão de Ouro do Festival de Cannes.

O publicitário deixa mulher, quatro filhos e quatro netos.

(Com Estadão Conteúdo)