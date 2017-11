Credicard lança cartão digital com isenção de anuidade

A Credicard anunciou o lançamento de um cartão de crédito digital, com isenção total de anuidade. O novo produto poderá ser solicitado por clientes a partir de 23 de novembro no site da Credicard.

O titular do Credicard Zero terá à disposição faturas digitais, atendimento 24 horas por meio de chat online e poderá realizar o desbloqueio de seus cartões via SMS e mudança de data de vencimento. Da mesma forma que o Nubank, o cartão virtual mais conhecido, que atualmente tem fila de espera de cerca de 500 mil solicitantes, é possível gerenciar os gastos e solicitar cartões adicionais gratuitos pelo aplicativo do celular.

A diferença é que enquanto o precursor cobra uma taxa de adesão opcional para participação do Nubank Rewards, a plataforma de benefícios do novo cartão é gratuita. No caso de mudanças de limite do cartão e data de vencimento, o Nubank permite ao usuário definir em funcionalidaded do app, enquanto o Credicard Zero, essas alterações devem ser pedidas via chat.