Copom corta Selic a 7,50% e taxa se aproxima de nível mínimo

O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, reduziu nesta quarta-feira a Selic em 0,75 ponto porcentual, para 7,50%. A decisão foi tomada por unanimidade. É o menor valor para taxa básica de juros desde abril de 2013. Na época, a Selic estava em 7,25%, o nível mais baixo desde que o BC começou a divulgar metas para a taxa, em 1999.

Com a decisão, o comitê diminui o ritmo de cortes na Selic feito nas últimas quatro reuniões, que foi de 1 p.p. A redução já era esperada pelo mercado, que estima que a autoridade monetária deve encerrar em breve o ciclo de cortes nos juros, iniciado em outubro do último ano, por causa do baixo nível de inflação.

O comitê disse, na nota que divulga a nova taxa de juros, que o ambiente econômico está dentro do previsto anteriormente, quando havia sinalizado que faria uma redução mais gradual da Selic. “O comportamento da inflação permanece favorável, com diversas medidas de inflação subjacente em níveis confortáveis, inclusive os componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária”, diz trecho do texto.

Analistas do mercado financeiro consultados pelo Boletim Focus preveem que o BC fará um corte de 0,5 p.p. na reunião marcada para dezembro, levando a taxa a 7%, um novo recorde mínimo.