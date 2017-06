Comissão do Senado começa a votar reforma trabalhista; acompanhe

Começa no Senado a reunião da Comissão Assuntos Sociais (CAS) que pretende votar a reforma trabalhista (PLC 38/2017). Pelo acordo firmado, os parlamentares terão, no total, pelo menos uma hora e meia para se manifestar sobre a matéria antes da votação. Após essa fase, cada líder de partido terá cinco minutos para orientar a bancada. A pedido da oposição, a votação será nominal.

Um dia depois da votação na CAS, Romero Jucá (PMDB-RR) deve ler seu relatório na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

A previsão é que a passagem pelas comissões se encerre no dia 28, com a votação na CCJ. A partir daí, o projeto estará pronto para análise no plenário.

(Com Agência Brasil)