Com Luciano Huck de sócio, Madero abre maior restaurante no país

O apresentador Luciano Huck virou sócio neste mês da rede de restaurantes Madero, fundada pelo chef Junior Durski. A participação acionária dele no negócio não foi revelada, mas estima-se que seja de 5%.

A rede informa que inaugura na terça-feira da próxima semana sua maior loja no país. Ficará localizada no shopping Mooca Plaza, na zona leste de São Paulo. O Madero do Mooca Plaza Shopping tem 692 metros quadrados e capacidade para 200 lugares.

Atualmente, o Madero conta com quase 100 restaurantes espalhados por 11 estados, quatro no Distrito Federal e um em Miami, que juntos faturaram 446 milhões de reais em 2016. A rede fechou o primeiro semestre de 2017 com um faturamento de 314 milhões de reais, o que representa um aumento de 62% em relação ao mesmo período do ano passado. A nova unidade do Mooca Plaza é a 102ª do país.

Jantar beneficente

Para comemorar a chegada ao Mooca Plaza Shopping, o Madero fará um jantar beneficente em prol da Associação para Pesquisa e Assistência em Transplante (APAT).

A APAT foi criada por um grupo de médicos clínicos e cirurgiões de transplantes da clínica HEPATO (www.hepato.com.br), depois de constatarem que vários pacientes vindos de outras regiões do país não conseguiam acesso ao tratamento pela dificuldade de manterem-se em São Paulo. De 2009 até agora, a APAT atendeu mais de 3.400 pessoas.

Os convites para o jantar beneficente – com entrada, prato principal, sobremesa e bebidas – custam 100 reais e devem ser adquiridos antecipadamente na APAT ou no próprio Madero do Mooca Plaza Shopping.