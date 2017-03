Clientes fazem filas enormes para comprar o Switch, da Nintendo

Filas desde as primeiras horas da manhã no Japão e reservas esgotadas protagonizaram, nesta sexta-feira, o início das vendas do novo console da Nintendo, Switch. As ações da empresa subiram por causa do produto. A Nintendo distribuirá 2 milhões de unidades para Japão, Austrália, Estados Unidos, Canadá e Europa. No comércio online, os fãs esgotaram o estoque da empresa no primeiro dia de reservas, em janeiro.

É o primeiro equipamento do tipo que a empresa lança desde 2012, quando colocou à venda o Wii U, comercializando 14 milhões de unidades.

A expectativa pelo Switch chegou também ao pregão de Tóquio, onde as ações da Nintendo subiam 3,41%, caindo no meio da sessão. No entanto, o ceticismo inicial quando se anunciou o preço no Japão – 30.000 ienes (827 reais) – e as características do console, no dia 13 de janeiro, provocaram uma forte queda das ações da companhia com sede em Kyoto.

Híbrido

O Switch funciona como console doméstico quando se conecta ao televisor mediante uma base (ou “dock”), mas também como dispositivo portátil, uma vez que pode ser removido. Com este conceito híbrido, o jogador pode começar uma partida na tela do televisor e continuá-la na rua, precisando apenas retirar o videogame de sua base.

Além do Switch, também foram colocados à venda hoje cerca de vinte jogos para o novo console, entre eles o aguardado The Legend of Zelda: Breath of Fire.

Após o recente sucesso do videogame para smartphones Pokémon GO e do lançamento de Super Mario Run, em dezembro, a Nintendo espera agora revitalizar seu negócio de consoles, um mercado cada vez mais competitivo.

(Com EFE)