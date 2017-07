Cinco milhões ainda não sacaram conta inativa do FGTS, diz Caixa

A pouco mais de duas semanas para o fim do saque das contas inativas do FGTS, quase 20% dos trabalhadores que têm direito aos recursos não fizeram os saques. O dado é de balanço divulgado pela Caixa nesta sexta-feira. A liberação dos recursos termina no dia 31 de julho.

As contas inativas foram sacadas até o dia 12 deste mês por 24,8 milhões de trabalhadores, de um total de 30,2 milhões de pessoas que teriam direito aos recursos. O volume total sacado até o momento foi de 41,8 bilhões de reais, 96% do total previsto (43,6 bilhões). A previsão inicial era de que 35 bilhões de reais fossem movimentados.

A Caixa pagou os benefícios desde março em etapas, seguindo um cronograma que leva em conta a data de nascimento dos trabalhadores. Mas o limite para retirar os recursos é o fim deste mês, independentemente da faixa de pagamento. Após o dia 31, os recursos voltam a seguir as regras de saque das demais contas do FGTS.

Podem ser movimentadas as contas que não receberam depósito a partir do dia 12 de dezembro de 2015. A forma de saque varia de acordo com o montante, e as consultas às contas pode ser feita no site da caixa.