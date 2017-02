Casas Bahia e Ponto Frio aceitam celular usado como pagamento

As Casas Bahia e o Ponto Frio vão aceitar celulares e tablets usados como parte do pagamento para a compra de equipamentos novos. A operação poderá ser feita a partir de hoje em lojas físicas das redes e no site das Casas Bahia. Por enquanto, a opção está disponível em 22 unidades das duas marcas nos estados de São Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, mas chegará aos mais de 970 pontos físicos das duas redes até o fim de março.

A recompra aceitará apenas aparelhos comprados no Brasil, sem registro de perda ou roubo, que não estejam bloqueados e que permitam a ativação da função de localização. Em relação ao estado de conservação dos aparelhos, não há restrições, e as empresas aceitarão inclusive telas quebradas ou riscadas. O valor varia de acordo com a marca e o modelo, com reembolso máximo de 2.200 reais.

A avaliação do preço nas lojas físicas será feita por um vendedor, que colocará os dados do modelo e do estado de conservação em um sistema. Se o consumidor concordar com o valor, ele assinará um termo de transferência formalizando a venda e receberá um cupom, válido apenas naquele dia, para ser usado na compra de outro aparelho da mesma categoria.

Para a troca no site, disponível apenas para as Casas Bahia, o consumidor deve ele mesmo informar os dados do aparelho para receber proposta. Se houver acordo, o cliente receberá instruções para envio do dispositivo pelos Correios, e o frete e embalagem serão pagos pela empresa. Se o aparelho estiver nas condições descritas, o consumidor receberá um código para ser usado para a compra de qualquer produto do site.