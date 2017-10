Casal fica preso por 3 horas em agência da Caixa em Curitiba

Um casal ficou preso por três horas dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal em Pinhais, região metropolitana de Curitiba (PR). O caso aconteceu nesta quinta-feira, às 19h.

A vendedora Lucineia Correa da Rocha, 36, e o executivo de vendas Claudinei Correa da Rocha, 45, seguiam para um jantar com amigos, quando resolveram parar na agência para efetuar algumas transações bancárias. Poucos minutos se passaram até perceberem que a porta de aço da agência começou a fechar.

“A porta abaixou silenciosamente, quando notamos já estava na metade. Meu esposo tentou parar a porta, que tinha sensor, mas não deu certo. Havia um botão de pânico dentro da agência, mas também não funcionava”, afirmou Lucineia.

O casal entrou em contato com a Polícia Militar, que depois de 30 minutos retornou a ligação informando que não poderia deslocar uma viatura ao local, uma vez que não tratava-se de um crime. Situação similar ocorreu ao telefonarem para o Corpo de Bombeiros. “Eles disseram que não poderiam vir porque se estourassem a porta teriam que indenizar o banco, já que não se tratava de um crime”, conta Lucineia.

Ainda assim, os bombeiros informaram ao casal o número de telefone da central de segurança da Caixa – que direcionou uma empresa terceirizada para o local. “Entramos em contato com eles às 19h45 e eles chegaram quase uma hora depois. O rapaz tinha o controle da porta, tentou abrir, mas nem o controle dele funcionava”.

A empresa responsável pela manutenção da porta também foi acionada para resolver a situação. “Avisaram que não teriam condições de abrir a porta de aço. Tiveram que pedir uma autorização da Caixa para arrombar uma porta interna da agência e chegar até nós”.

Conforme informações que recebeu no local, Lucineia afirmou que a porta de aço é colocada em agências da Caixa consideradas de risco. Ainda segundo ela, uma placa informava que o local fecharia apenas às 22h.

“Nós ficamos em pânico, não sabíamos o que fazer. Foi um sentimento de abandono por parte da Polícia Militar e Bombeiros, que por lei não poderiam fazer nada para ajudar, além do descaso da Caixa, que não nos procurou”.

Para Lucineia, a situação foi constrangedora. “Algumas pessoas passavam e se compadeciam, mas outras davam risada, tiravam sarro, perguntavam se tínhamos tentado assaltar a agência”.

Na tarde desta sexta-feira o casal compareceu à uma delegacia da região para registrar um Boletim de Ocorrência. “Já que não houve retratação, temos direito a uma indenização. Atualmente somos correntistas da Caixa, mas sair do banco é algo a se pensar”, afirmou Lucineia.

Procurada, a Caixa Econômica Federal lamentou a situação por meio de nota. “A Caixa já entrou em contato com os clientes para tratar do ocorrido e ressalta que prioriza a estrita observância a todas as normas de segurança com intuito de proteger seus clientes e empregados”.