Cade julga nesta quarta-feira compra da Estácio pela Kroton

Menos de uma semana depois de tomar posse, poderá caber ao novo presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Barreto, a decisão sobre a compra da Estácio pela Kroton, que será julgada nesta quarta-feira pelo órgão. De acordo com fontes que acompanham as negociações, um dos cenários possíveis é um empate no julgamento. Com isso, o presidente, que tem voto de qualidade, decidiria a questão.

Como adiantou o Estadão/Broadcast, a conselheira relatora Cristiane Alkmin deverá votar pela aprovação da operação, condicionada a uma série de restrições, entre elas a venda de ativos correspondente a 250 mil matrículas.

Três conselheiros deverão votar pelo veto. Ainda há dúvidas em relação ao voto de um conselheiro. Com isso, restará o voto de Barreto, que, se for favorável à operação, desempatará o placar a favor da Kroton. O novo presidente também poderia pedir vistas do processo, mas, com isso, teria de convocar uma reunião extraordinária para julho.

(Com Estadão Conteúdo)