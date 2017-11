Bug no WhatsApp permite apagar mensagem de até 7 dias

Um bug no WhatsApp para Android permite apagar qualquer mensagem enviada pelo aplicativo. A empresa liberou na semana passada a possibilidade de deletar os recados transmitidos. Mas a operação só funciona para mensagens enviadas nos últimos 7 minutos. Depois desse tempo não é mais possível apagar a mensagem.

Porém, é possível apagar recados antigos, de até sete dias, caso a hora do sistema seja alterada. Isso pode ser feito de acordo com os passos divulgados na última semana pelo site estrangeiro Android Jefe, dedicado ao sistema operacional. Vale lembrar que alterar a hora do sistema pode interferir no funcionamento de outros programas – voltar a data mais de um mês faz com que o aplicativo fique indisponível até que a informação seja corrigida, relata o site.

Os passos relatados pelo Android Jefe são os seguintes (pode haver variação de nomes e localização das funções, de acordo com a versão do Android):

1 – Desconectar o celular da internet. Isso pode ser feito desligando-se as redes de wi-fi e dados, ou então acionando o “modo avião”.

2 – Alterar a data e a hora do sistema, colocando algum valor no intervalo de até 7 minutos após o envio que se pretende apagar. Fica no menu “Configurações”, “Data e Hora”, opções “definir data”, e “definir hora”. Se a opção para definir data e hora automaticamente estiver ativada, é preciso desabilitá-la antes.

3 – Interromper o funcionamento do WhatsApp. Também no menu de configurações é preciso acessar o programa na listagem de aplicativos. Após clicar nesta aba, selecionar a opção “Forçar parada” e confirmar em seguida.

4 – Abrir novamente o aplicativo. A opção de apagar mensagem a todos estará disponível para a mensagem desejada.

5 – Para restabelecer as funcionalidades do telefone é preciso voltar aos passos 1 e 2 (para poder restabelecer a internet e definir a data e hora corretas).

Procurado por VEJA, o WhatsApp disse que não tem posicionamento sobre essa falha até o momento.