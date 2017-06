Brasileiro está mais preocupado com aposentadoria, diz pesquisa

Os brasileiros estão mais preocupados em guardar dinheiro para investir e para a aposentadoria. No entanto, a economia doméstica está se tornando a vilã do planejamento do futuro financeiro, seguida pelo alto custo de vida no país.

Os cuidados de saúde também estão se tornando um motivo de apreensão crescente para os trabalhadores. O impacto do congelamento no investimento em saúde, aprovado pelo governo no final de 2016, está aumentando as preocupações sobre os custos de saúde, de acordo com o estudo Global Investor Pulse da BlackRock, empresa de gestão de investimentos, riscos e serviços de consultoria.

Entre os entrevistados para a pesquisa, 20% apontaram a aposentadoria como prioridade financeira, 13% consideram economizar dinheiro mais importante. Dois terços dos brasileiros começaram a poupar para a aposentadoria.

Atualmente, 80% estão contribuindo mais do que o montante que são obrigados a pagar para a aposentadoria. Enquanto 26% dizem que contribuem apenas com o montante obrigatório para os planos de aposentadoria de trabalho, 8% dessas pessoas estão contribuindo para outros tipos de poupança previdenciária.

Duas vezes mais brasileiros estão poupando por meio de um plano privado do que contribuindo mais para os planos corporativos. Aqueles que começaram a poupar para aposentadoria economizaram, em média, 13% da renda mensal, o segundo maior nível depois de Singapura.

“Embora os níveis de conhecimento e confiança estejam altos, cerca de seis em cada dez brasileiros estão preocupados em viver mais tempo do que suas economias ou em ser um fardo para sua família. Isso pode ser explicado porque há uma grande diferença entre a expectativa do rendimento anual de aposentadoria que esperam e a compreensão sobre o quanto eles precisam economizar para financiar essa renda”, disse o consultor sênior da BlackRock, Carlos Takahashi.

De acordo com a pesquisa da BlackRock, em média, os brasileiros estimam que precisarão de cerca de 70 mil reais em renda anual para a aposentadoria, mas sua economia antecipada só deve durar alguns anos dentro dos 20 anos que devem viver na aposentadoria.

Investimento aliado com a tecnologia

Os investidores brasileiros confiam na tecnologia como a sua principal fonte de informação ao tomar decisões de poupança e investimentos de longo prazo. Atualmente, os canais digitais estão se tornando uma forma de o investidor ter acesso a investimentos.

O uso da tecnologia para monitorar investimentos e poupanças para aposentadoria está ajudando os investidores a sentir que tem mais controle sobre o seu dinheiro (46%), ainda de acordo com a pesquisa da BlackRock.

Mais de oito em dez (83%) brasileiros veem seus investimentos on-line pelo menos uma vez por mês, um dos níveis mais altos em todo o mundo. Quase um quarto (23%) dizem que isso os incentivou a continuar investindo.