Bovespa supera patamar dos 77 mil pontos e bate novo recorde

A Bovespa abriu em alta nesta quinta-feira, e renova recordes, acima do patamar dos 77.000 pontos. Às 11h49, o Ibovespa subia 132%, aos 77.600,23 pontos.

Segundo operadores, o mercado segue de bom humor com a renda variável brasileira, que se beneficia também dos ganhos das bolsas em Nova York no período da manhã.

O maior nível intraday alcançando até hoje havia sido registrado na quarta-feira, aos 77.003,68 pontos, enquanto o maior patamar de fechamento foi na última terça-feira, quando encerrou o pregão aos 76.762,91 pontos (+3,23%).

Os papéis que mais sobem nesta manhã são os da Usiminas (+4,77%) e da Cemig (4,38%). No lado oposto, as ações da Rumo e Kroton registram as maiores perdas, -1,11% e -0,94%, respectivamente.

(Com Estadão Conteúdo)