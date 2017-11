Bolsa Família terá aumento em 2018, diz ministro

O governo federal fará reajuste em 2018 no valor dos benefícios pagos pelo programa Bolsa Família. A informação foi dada pelo ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, após participar de evento no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira.

Segundo Terra, o aumento deve ficar acima da inflação acumulada desde o último reajuste, que ocorreu em julho de 2016. Na época, a alta média foi de 12,5%. A expectativa, segundo o ministro, é de que o próximo aumento ocorra entre março ou abril do ano que vem. Terra afirma que o fato de a inflação estar em patamar mais baixo ajuda a dar um reajuste mais alto.

O governo já havia indicado neste ano que faria um reajuste nos benefícios pagos pelo programa, mas voltou atrás diante da piora dos números das contas públicas.

Atualmente, cerca de 13,5 milhões de famílias recebem o Bolsa Família, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social.

Orçamento

O ministro estima que o orçamento para a pasta será de 91 bilhões de reais em 2018, ante 80 bilhões de reais destinados em 2017. De acordo com Terra, a revisão de benefícios de auxílio-doença concedidos indevidamente permitiu a ampliação do gasto do ministério, e o processo gerou uma economia de cerca de 5 bilhões de reais neste ano. “E até o ano que vem vão ser 19 bilhões de reais, numa população de 1,7 milhão de pessoas que estavam recebido o auxílio-doença havia mais de dois anos sem revisão”, avaliou.