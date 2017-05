Bolsa de valores suspende negócios por forte queda de ações

A bolsa de valores B3 (antiga BM&FBovespa) suspendeu o pregão na manhã desta quinta-feira por causa da forte oscilação das ações na abertura. As negociações foram interrompidas às h, após seu principal índice, o Ibovespa, recuar 10,47% por volta das 10h20. O processo conhecido como circuit breaker é acionado quando há grandes movimentações no valor dos papéis, e a intenção é acalmar os ânimos dos agentes de mercado após notícias de forte repercussão.

O mercado reage às notícias de que o presidente Michel Temer teria sido gravado dando aval à compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMBD-RJ), preso na Lava Jato. O áudio teria sido registrado pelo dono da JBS, Joesley Batista, e faria parte de delação premiada do executivo, segundo informações do jornal O Globo.

A última vez que o circuit break foi acionado foi no dia 22 de outubro de 2008, quando o Ibovespa caía 10,18%. A notícia de que o Ministério da Fazenda havia permitido a compra de parcelas de bancos privados por bancos púbicos. O temor era de que, em meio à crise mundial, as instituições pudessem estar falindo.