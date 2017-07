Bolsa de valores dispara após condenação de Lula

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, reagiu à notícia de que o ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão. O índice deu um salto de cerca de 1% por volta das 14h, minutos após a divulgação, e chegou aos 64.895 pontos (alta de 1,67%) por volta das 15h25. Antes da notícia, o Ibovespa operava perto da estabilidade. A decisão foi tomada pelo juiz federal Sergio Moro, e divulgada nesta quarta-feira.

As ações da Petrobras também se valorizaram após a divulgação da notícia, subindo mais de 4%. Os papéis ordinários da companhia eram as maiores altas do pregão por volta das 15h25, com alta de 4,46%, a 12,88 reais.

O dólar comercial também intensificou as quedas após a divulgação. A moeda americana, que já desvalorização frente ao real ao longo da tarde, chegou a ser cotada era cotada a 3,2072 reais na venda por volta das 14h30 (-0,857%). Por volta das 15h30, a moeda americana estava cotada a 3,2119 reais.

As negociações dos títulos do Tesouro Direto também foram suspensa, às 14h10, em razão da instabilidade no mercado financeiro. A instituição costuma adotar esse procedimento quando há grandes variações nos preços. As atividades foram retomadas por volta das 15h30.