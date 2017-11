Black Friday: sites oferecem smart TV a partir de R$ 999

Um dos produtos mais desejados pelos consumidores que pretendem comprar na Black Friday são as smart TVs. O modelo mais barato é o da AOC, de 32 polegadas, que sai por 999 reais no site da Ricardo Eletro. Na Casas Bahia, o valor da mesma TV sobe para 1.029 reais.

A smart TV 4K, com 49′, da Samsung, é vendida por 2.449,89 reais no site da Submarino. Na Fast Shop, o mesmo televisor sai por R$ 2.599.

Nesta quinta-feira, o preço das TVs decepcionou os clientes que buscaram descontos na loja do Extra da avenida Ricardo Jafet, zona sul de São Pauço. A TV 40 polegadas da marca Samsung, que foi atração da loja, por exemplo, ganhou apenas 100 reais de desconto em relação ao preço original.

O modelo custa, em média, 1.800 reais – no hipermercado, ficou em 1.699 reais na Black Friday. “Peguei a TV sem saber o preço porque pensava que o desconto seria bom, mas cheguei no caixa e me decepcionei. Não vou levar nada hoje”, reclama a VEJA a dona de casa Maria Clara Souza.