Azul começa a cobrar por bagagem em voos nacionais

A Azul é a primeira empresa aérea brasileira a estabelecer a cobrança de bagagem em voos nacionais. A partir desta quinta-feira, os passageiros que despacharem malas devem pagar uma taxa de 30 reais.

Os clientes podem escolher entre duas modalidades. A primeira, conhecida como “Azul”, oferece descontos de até 30% em 14 destinos nacionais para os passageiros que não despacharem malas e embarcarem do aeroporto de Viracopos, em Campinas, e também para os que saem de Vitória, no Espírito Santo, para o aeroporto paulista. Entretanto, se mudarem de ideia, é possível incluir uma bagagem de até 23 kg por 30 reais.

A modalidade “MaisAzul” mantém a prática tarifária atual, que permite ao consumidor despachar uma mala com até 23 kg. Para voos internacionais, será permitida duas malas com até 23 kg, sem custo adicional. Confira as tarifas dos 14 destinos brasileiros que oferecem descontos:

Origem Destino Tarifa MaisAzul Tarifa Azul Desconto São Paulo – Viracopos Curitiba 99,90 reais 69,90 reais 30% São Paulo – Viracopos Jaguaruna 99,90 reais 69,90 reais 30% São Paulo – Viracopos Ponta Grossa 99,90 reais 69,90 reais 30% São Paulo – Viracopos Divinópolis 103,90 reais 73,90 reais 28% São Paulo – Viracopos Rio de Janeiro – Santos Dumont 129,90 reais 99,90 reais 23% São Paulo – Viracopos Belo Horizonte – Confins 129,90 reais 99,90 reais 23% São Paulo – Viracopos Navegantes 149,90 reais 119,90 reais 20% São Paulo – Viracopos Lages 165,90 reais 135,90 reais 18% São Paulo – Viracopos Florianópolis 179,90 reais 149,90 reais 16% São Paulo – Viracopos Londrina 199,90 reais 169,90 reais 15% São Paulo – Viracopos Passo Fundo 199,90 reais 169,90 reais 15% São Paulo – Viracopos Porto Alegre 219,90 reais 189,90 reais 13% São Paulo – Viracopos Cascavel 231,90 reais 201,90 reais 12% Vitória São Paulo – Viracopos 234,90 reais 204,90 reais 12%

Novas regras

Em março, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou um novo regulamento que permite que as companhias aéreas cobrem pela bagagem despachada desde o dia 14 daquele mês. Os passageiros terão direito à gratuidade apenas na bagagem de mão, que passou de 5 kg para 10 kg.