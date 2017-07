Audi A8, o primeiro carro autônomo nível 3 do mundo

A Audi apresentou em seu evento anual de tecnologia, em Barcelona, nesta terça-feira, o novo sedã de luxo A8, o primeiro carro no mundo a ter nível 3 de automação. Isso significa que em determinadas situações, o carro “assume o volante” em estradas, estaciona sozinho na garagem e pode apanhar o motorista na porta de casa.

O modelo deve chegar ao Brasil no segundo semestre de 2018, e todo o pacote nível 3 deve estar disponível a partir de 2019.

Como parte do sistema de conforto e segurança autônomos, o A8 é equipado com uma suspensão capaz de assimilar com muita velocidade as imperfeições do solo, e ainda preparar a suspensão para “ler” buracos e lombadas para deixar carro o mais neutro possível, mais confortável, sem sofrer movimentos mais abruptos.

O sistema ainda levanta o carro em até 8 cm lateralmente em caso de colisão iminente, fazendo com o que impacto ocorro na parte estrutural mais rígida do carro, amenizando os eventuais danos aos ocupantes.

Se o motorista quiser, pode tirar as mãos do volante, a até 60 km/hora, que um sofisticado sistema de inteligência artificial monitora as distâncias dos carros à frente, atrás, identifica placas e controla a trajetória em curvas. Sensores especiais e câmeras, algumas de 360 graus, fazem o trabalho. Para levantar o carro lateralmente em caso de impacto, radares nos para-choques detectam a velocidade do outro veículo e acionam o sistema de proteção. Na parte de trás do banco do passageiro da frente, há um massageador para os pés, mimo para garantir o luxo do modelo topo de linha da marca.

Internamente, o painel é todo com telas sensíveis ao toque e todos os indicadores são digitais. O A8 tem duas opções de motor 3.0 V6, a gasolina (340 cv) e a diesel (286 cv), e mais duas de 4.0 V8, a gasolina (460cv) e diesel (435cv), e câmbio automático de oito velocidades.