Atualização do WhatsApp permite enviar mensagens sem internet

O WhatsApp lançou uma atualização para o iOS, nesta segunda-feira, que permite que os usuários enviem mensagens mesmo sem terem conexão com a internet na hora. Antes da novidade, os usuários eram impedidos de clicar no botão de envio e precisavam deixar a mensagem digitada parada no aplicativo até que conseguissem ficar online novamente. “As mensagens serão colocadas em espera e enviadas assim que você recuperar sua conexão com a internet”, diz o texto da atualização do aplicativo.

Esta ferramenta já estava disponível para o sistema operacional Android, e começa a ficar disponível gradativamente para os usuários de iOS com a atualização para a versão 2.17.1

O WhatsApp também apresentou duas mudanças significativas para aqueles que têm celulares da Apple. A primeira é o aumento na quantidade de vídeos e fotos que podem ser enviadas de uma única vez, de 10 para 30. A segunda permite que os usuários gerenciem o armazenamento de cada conversa. Acessando o menu “Uso de Dados e Armazenamento” nas configurações do próprio aplicativo, é possível visualizar quanto cada conversa está consumindo com cada tipo específico de mídia, como fotos, vídeos, áudio ou gifs.