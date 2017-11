ANS suspende venda de 31 planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou nesta quinta-feira a suspensão da comercialização de 31 planos de saúde de 10 operadoras (veja lista abaixo). A medida foi tomada por causa de reclamações sobre cobertura assistencial, como negativas e demora no atendimento, registradas no terceiro trimestre do ano.

A medida faz parte do acompanhamento periódico realizado pela reguladora através do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento. As restrições entram em vigor no dia 8 de dezembro. Os beneficiários que são clientes desses planos não são afetados.

Os produtos afetados só podem voltar a ser comercializados para novos clientes se comprovarem a melhoria no atendimento, e a decisão sairá na próxima rodada de avaliações. Neste ciclo, estão sendo reativados 27 planos de saúde de sete operadoras.

Salutar Saúde Seguradora s/a

Plano Registro Especial Adesão sem Coparticipação sem Franquia 467305121 Especial Top com franquia 457016082 Salutar Clássico Adesão Enfermaria Sem Co-Part ou Franquia 465884111 Salutar 600 474222152 Especial Top Adesão sem Coparticipação sem Franquia 467306129 Salutar 600 Mais 474216158 Salutar 600 474220156

Unimed de Manaus Coop. do Trabalho Médico Ltda

Plano Registro Ambul+Hospit com Obstet Enfermaria sem Franquia Sem Co-parti 410770995 Unimed Coletivo Nacional Enfermaria Com Obstetrícia 464572113 Unimed Coletivo Nacional Apartamento Com Obstetrícia 464574110 Plano Referência (Ind,Fam,Colet p/Adesão) Local Enfermaria 426621998

Unimed Norte/Nordeste-Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico

Plano Registro Coletivo por adesão básico – Unne 474569158 Coletivo por adesão Apart 471416144 Coletivo por adesão Enfermaria 471415146 Empresarial PP Especial com co-participação 468497134 Coletivo por adesão Plus 465226116 Coletivo Empresarial – Referência 462927102

Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas

Plano Registro Opala 445881038 Prime 466019116 Line 466021118

Pame – Associação de Assistência Plena em Saúde

Plano Registro Rubi 207 475260161 Safira 210 DF 475509160 Rubi 210 DF 475696167

Samoc S. A. Sociedade Assistencial Médica e Odonto Cirúrgica

Plano Registro Ambulatorial Hospitalar S/Obstetrícia Individual – RJ 469129136

Gamec – Grupo de Assistência Médica Empresarial do Ceará Ltda

Plano Registro Premium Enfermaria Individual/Familiar 462082108

Unimed do Rio Grande do Norte – Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico

Plano Registro Pl. Ambulatorial + Hosp. c/ Obst. – P. Jurídica-Enfermaria 458788080 Unimed Básico (hospitalização em enfermaria) 415393996

Caberj Integral Saúde S.A.

Plano Registro Multi A 460973095 Essencial 20 E 460940099

Green Life Plus Planos Médicos Ltda – EPP