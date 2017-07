2ª via do RG pode ser grátis; saiba quem tem direito

Perder os documentos e precisar tirar a segunda via deles pode sair caro. Para tirar a segunda via do RG, CNH e documento de licenciamento do veículo é preciso desembolsar 106,56 reais.

Mas existem casos em que a pessoa tem direito a tirar o RG gratuitamente; veja abaixo:

Cidadãos que se declararem pobres

Homens acima de 65 anos

Mulheres acima de 60 anos

Desempregados há mais de 3 meses (precisa apresentar carteira de trabalho atualizada)

Erro na digitação do RG constatado no prazo de 90 dias

A carteira de trabalho pode ser tirada gratuitamente, independentemente de ser a primeira, segunda ou terceira via do documento.

Confira abaixo quanto custa a segunda via dos documentos mais solicitados no Poupatempo:

RG R$ 37,61 CNH R$ 41,37 Licenciamento do carro R$ 27,58

O site do Poupatempo dá orientações sobre a forma de pagamento da taxa de cada tipo de documento. Para agendamentos de pedidos de segunda via de RG feitos pela internet, o pagamento pode ser feito por internet banking ou boleto bancário. Se a pessoa deixa para pagar na hora, a taxa tem de ser recolhida nos postos fixos do Poupatempo com dinheiro ou cartão de débito de qualquer banco.