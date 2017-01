Conheça a ‘mammatus’, nuvem rara que anuncia fortes chuvas

Um tipo de nuvem rara, que surge em períodos de chuvas fortes, apareceu no céu do Paraná nesta quarta-feira, causando curiosidade nos moradores da região — e diversas fotos. A nuvem, chamada pelos meteorologistas de “mammatus”, parece ter várias “bolsas” penduradas e chama a atenção quando aparece. De acordo com a empresa Climatempo, essa formação é pouco comum e pode aparecer também após as tempestades.

“Essa nuvem aparece quando há tempestades e acompanha a cumulonimbus (nuvens comuns que parecem feitas de algodão). Ela indicam uma alta turbulência no céu e pode aparecer antes ou depois de uma grande tempestade”, afirma Carlos Morales, professor de Meteorologia da Universidade de São Paulo (USP).

Segundo as previsões meteorológicas, esse tipo de nuvem, que apareceu em Curitiba e na região metropolitana da capital, pode voltar a se formar nesta quinta-feira. As previsões para Curitiba e para o interior do Paraná é de fortes chuvas até a próxima terça-feira.