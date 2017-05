Temer desiste de pedir suspensão do inquérito no STF

A defesa do presidente Michel Temer desistiu nesta segunda-feira de pedir a suspensão do inquérito instaurado contra ele pela Procuradoria-Geral da República com base na delação do dono da JBS e delator premiado, Joesley Batista. O pedido havia sido protocolado pelos advogados do presidente no último sábado.

Segundo a defesa de Temer, o objetivo da ação era levar a Justiça a fazer uma perícia no áudio em que Temer e Joesley são gravados em uma conversa numa reunião informal no Palácio do Jaburu no dia 7 de março. Como a análise do material foi determinada pelo ministro Edson Fachin, inclusive, a pedido da Procuradoria-Geral da República, a defesa não viu mais razão de prosseguir com o pedido.

“À luz dessa determinação e do novo contexto fático por ele criado, a defesa avalia estar satisfatoriamente atendido seu pleito. A suspensão requerida dizia respeito apenas à necessidade de priorizar a perícia”, escreveu na petição o advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira.