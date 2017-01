Morte de ambulante: OAB repudia fala de Bocardi contra advogado

A Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) divulgou nesta quinta-feira (29) uma nota de repúdio ao comentário feito ao vivo por Rodrigo Bocardi, apresentador do Bom Dia São Paulo.

Bocardi afirmou que o advogado de defesa do pedreiro Ricardo do Nascimento, 21, e seu primo Alípio Rogério Melo Santos, 26, acusados de espancar até a morte o vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas, ‘deveria ser preso’. Isso porque o profissional sabia do paradeiro dos acusados e se negou a entregá-los.

Segundo a OAB-SP, ele foi “leviano por desconsiderar obrigação legal fundamental na relação advogado e cliente, que é o sigilo profissional.” A instituição atribuiu o comentário a um “momento de insensatez.”

Além disso, “cometeria falta ética se o advogado denunciasse aquele que o procura, como parece pretender o comentarista, por quebrar relação de confiança indispensável para que todos, mesmo aquele a quem é atribuído um crime absurdo de ódio como ocorre nesse caso, possa exercer seu direito de defesa.”

A assessoria de imprensa da TV Globo ainda não comentou a nota.