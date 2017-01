Fórum discute transformações em redes sociais, consumo e ética

O mundo que conhecíamos está em desconstrução. Quais são as tendências e transformações globais que afetam a rotina das pessoas, das empresas e das nações?

Essa reflexão está no centro do evento que tem sua primeira edição na manhã desta terça-feira, dia 17: o fórum A Revolução do Novo, no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo. Trata-se de uma parceria entre as revistas VEJA e EXAME.

No encontro de abertura, a transformação das pessoas estará no centro do debate. Outros dois eventos, que serão realizados nos próximos meses, abordarão as mudanças no dia a dia das companhias e dos países.

Os eventos são fechados para convidados. Na edição de hoje, haverá três blocos: comportamento na era digital, a revolução da ética e o novo consumo.

O doutor em história social pela USP e professor da Unicamp Leandro Karnal falará sobre as redes sociais e como elas aproximam e distanciam as pessoas. O diretor de parcerias para América Latina do Facebook, Luis Olivalves, discorrerá sobre as interações humanas nas redes.

A revolução da ética será discutida pelo economista e filósofo Eduardo Giannetti e pelo consultor Andreas Pohlmann.

Hélio Mattar, presidente do Instituto Akatu, Julio Zaguini, diretor para desenvolvimento de negócios do Google, e Marcos de Quinto, chief marketing officer da Coca-Cola, falarão sobre o novo consumo.

Acompanhe a transmissão ao vivo nos sites e páginas de Facebook de VEJA e EXAME.