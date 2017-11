Estudante depreda prédio de universidade em SP. Alunos fogem

Um estudante depredou vidros e portas da Universidade São Judas, na Mooca, zona leste de São Paulo depois de ter tido um “surto” na noite desta quinta-feira. A ação do aluno causou pânico entre colegas, que saíram correndo nos corredores da universidade suspeitando se tratar de um tiroteio, o que não se confirmou.

O aluno teria se desentendido com um professor por conta da avaliação de um trabalho, o que motivou a ação dele com um taco de beisebol. Ninguém ficou ferido, segundo a Polícia Militar. O jovem foi detido e encaminhado ao 8º Distrito Policial, no Brás.

Vídeo: o momento em que o aluno manifesta seu descontentamento e anuncia a depredação

Em nota, a Universidade São Judas Tadeu afirmou que “um aluno teve um comportamento exacerbado e chegou a utilizar um taco de beisebol para depredar o ambiente, causando certa perplexidade às demais pessoas presentes”. A instituição acrescentou que “felizmente foi um caso isolado, sem nenhuma agressão física”. Os alunos que foram prejudicados com o cancelamento de provas terão as avaliações remarcadas, segundo a São Judas.

(Com Estadão Conteúdo)