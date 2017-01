Bombeiros retiram corpo de Teori dos destroços do avião

A equipe do Corpo de Bombeiros que trabalha no local da queda de avião que matou Teori Zavascki em Paraty retiraram o corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) dos destroços na madrugada desta sexta-feira. Teori foi a primeira das cinco vítimas fatais do desastre aéreo resgatada da água durante as operações de busca.

A aeronave de pequeno porte que saiu do Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Paraty caiu no mar nas proximidades da Ilha Rasa, em Paraty, região da Costa Verde fluminense. Os bombeiros montaram base na Marina 188, em Paraty, para o trabalho de resgate. Os corpos das vítimas serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). O avião só deve ser retirado da água durante a sexta-feira.

As vítimas do acidente são o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, o empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, fundador do Grupo Emiliano, e o piloto da aeronave, Osmar Rodrigues. As identidades dos outros dois passageiros ainda não foram divulgadas.