Bombeiro furta caminhão e tenta invadir Esplanada dos Ministérios

Um bombeiro militar furtou do quartel um caminhão do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e, no volante da viatura, tentou invadir a Esplanada dos Ministérios em Brasília, sendo parado pelas forças de segurança na altura do Ministério do Planejamento. A ação, da retirada do veículo até a sua apreensão, transcorreu entre 1h30 e 2h da manhã deste domingo e não resultou em feridos.

A intenção inicial da Polícia Militar, após a notificação do ocorrido, era perseguir o veículo até que a gasolina acabasse. No entanto, foi tomada a decisão de atirar nos pneus após o caminhão se aproximar da área da Esplanada. O carro desgovernou e parou na lateral da via, mas o condutor não se feriu.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Paz Social do DF, o bombeiro, cuja identidade não foi revelada, foi preso e responderá pelos crimes de furto qualificado, desobediência, danos ao material da administração militar e tentativa de dano, delitos previstos pelo Código Penal Militar.

Na investigação prévia do Corpo de Bombeiros, “não foram encontrados elementos que apontam para a caracterização de atentado terrorista”. A corporação acionou as suas diretorias de saúde e assistência para avaliar as condições psicológicas do militar, que passará ainda por uma audiência de custódia.