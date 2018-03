Zuckerberg decide testemunhar ao Congresso, diz CNN

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, decidiu testemunhar perante o Congresso americano sobre o vazamento de dados pessoais de 50 milhões de usuários da rede para a consultoria Cambridge Analytica. Segundo a CNN, o Facebook está elaborando agora a estratégia do depoimento do CEO de 33 anos.

A decisão foi tomada após a pressão dos legisladores, mídia e público para o que o executivo explicasse como as informações pessoais dos usuários foram parar nas mãos de uma consultoria política.

A expectativa da rede social, segundo a CNN, é que os CEOs do Google, Sundar Pichai, e do Twitter, Jack Dorsey, também sigam o exemplo de Zuckerberg. É que o presidente do Comitê Judiciário do Senado, Chuck Grassley, convidou os três executivos para uma audiência sobre privacidade de dados no dia 10 de abril.

Na entrevista, ele diz que o Facebook testemunha regularmente ao Congresso, sempre com a a preocupação de mandar a pessoa que possui mais conhecimento sobre os assuntos a que são chamados a falar. “Se essa pessoa for eu, fico feliz.”

A decisão de testemunhar perante legisladores americanos acontece no mesmo dia em que Zuckerberg recusou o pedido para responder a perguntas do Parlamento britânico.

Na semana passada, Zuckerberg pediu desculpas pelos erros que o Facebook cometeu e prometeu impor padrões mais rígidos para restringir o acesso de desenvolvedores a informações do tipo.

O escândalo levou o preço das ações da companhia a despencar e desencadearam novas questões por parte de políticos e reguladores sobre a confiabilidade do Facebook.

No fim de semana, a rede social publicou anúncios em jornais britânicos e norte-americanos para pedir desculpas aos usuários.

Escândalo

O Facebook se viu envolvido em um escândalo sobre dados de seus usuários após o jornal The New York Times revelar que a Cambridge Analytica, consultoria que participou da campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, obteve dados de 50 milhões de usuários. A empresa teria usado informações da rede social para ajudar Trump a vencer a eleição em 2016. A companhia afirma não ter feito nada de ilegal.

Dois dias depois, o fundador da rede social, Mark Zuckerberg, admitiu que a rede social errou e se desculpou. “Temos a responsabilidade de proteger seus dados, se não pudermos, não merecemos servi-los”, escreveu Mark Zuckerberg na primeira reação pública desde que o escândalo veio à tona.