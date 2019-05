Zoom anuncia a compra do concorrente Buscapé

O site de comparação de preços Zoom anunciou nesta terça-feira, 14, acordo para a compra de seu concorrente, o Buscapé. A conclusão da aquisição acontecerá após avaliação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O acordo também prevê a aquisição de outras empresas do grupo Buscapé, como Bondfaro, QueBarato e Modait.

Segundo o Zoom, com essa aquisição, as duas operações atingirão um volume de vendas (GMV) de 5 bilhões de reais em 2019, geradas para mais de 2.000 lojistas clientes. A transação deverá ser concluída no segundo semestre deste ano. De acordo com a empresa, o contrato foi assinado na segunda-feira 13 com a Naspers, conglomerado de mídia sul-africano que controla o Buscapé. Os valores e termos atribuídos à transação não foram divulgados.

“Com esta aquisição, reforçamos nosso objetivo de ser um grande parceiro e gerador de venda para os lojistas e atingiremos 30 milhões de usuários por mês com o propósito de ajudar o brasileiro a realizar compras conscientemente”, afirma Thiago Flores, CEO do Zoom. Já a diretora de operações da Naspers, Pat Kolek, informou que continuará operando e investindo no país, em negócios como OLX e iFood.

O Zoom é controlado pela Mosaico, empresa de investimentos especializada em tecnologia, que pertence aos sócios Guilherme Pacheco, José Guilherme Pierotti e Roberto Malta, fundadores do Bondfaro e ex-sócios do Buscapé, vendido à Naspers em 2009.

Procurado, o Buscapé informou que não vai se posicionar sobre o assunto.