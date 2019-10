Yduqs, controladora da Estacio, compra dono do Ibmec por R$ 1,92 bi

A Yduqs, que controla a Estacio, anunciou a compra do grupo educadional Adtalem Brasil, informou nesta segunda-feira, 21, a empresa em fato relevante ao mercado. A transação gira em torno de 1,92 bilhão de reais. Entre as marcas adquiridas pelo grupo estão o Ibmec, conceituada faculdade escola de negócios, que tem como um de seus fundadores Paulo Guedes, ministro da Economia.

Além do Ibmec, a Aldalem Brasil, controla as marcas Wyden (FMF, Unimetrocamp, Facid, UniFBV, Facimp, UniRuy, Área 1, Unifavip, Unifanor e Faci), Damásio Educacional, SJT Med e Clio. É considerado o décimo maior grupo de ensino superior privado do Brasil. A Adtalem se prepara para avançar no campo da medicina. O grupo venceu a licitação para obtenção de dois novos cursos no âmbito do Programa Mais Médicos II (Ji-Paraná/RO e Açailândia/MA). As instituições selecionadas pelo Ministério da Educação (MEC) poderão oferecer 50 vagas por ano em cada cidade. Atualmente, a Adtalem opera uma faculdade de medicina (Facid) com cerca de 580 alunos.

Com a aquisição, a Yduqs passa a somar 678 mil alunos e receita líquida de 4,485 bilhões de reais, considerando o período de 12 meses encerrado no segundo trimestre de 2019 . Segundo a Yduqs, a aquisição “é transformacional” para a história da companhia que pretende fortalecer sua presença no Norte e Nordeste. A empresa disse ainda que as marcas adquiridas serão preservadas.

O valor total da aquisição será pago na conclusão da transação, que depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), sendo que a conclusão é esperada para o primeiro semestre de 2020.

No comunicado, a Yduqs afirma que manterá todas as marcas e afirma que a transação agrega valor aos ativos da companhia. A empresa chama atenção ao posicionamento do Ibmec no mercado. “Com posicionamento premium, tendo sido eleito a melhor escola privada de negócios do país pelo Guia do Estudante nos últimos três anos, além de deter credenciais de prestígio, como o selo “OAB Recomenda” em todos os seus cursos de direito”, afirma. O Ibmec foi comprado por 700 milhões pelo grupo Adtalem, em 2017.

Nas redes sociais, alunos do Ibmec mostraram descontentamento com a aquisição temendo que o diploma da conceituada instituição perca o valor. “Iniciei o MBA pelo Ibmec e possivelmente terei o diploma emitido pela Estácio”, “Nunca busquei meu diploma e agora ele não tá valendo mais nada mesmo: Estácio comprou Ibmec”, “A controladora da Estácio comprou a controladora do Ibmec, sei nem o que esperar disso” foram algumas das postagens feitas no Twitter após o comunicado da aquisição.

(Com Reuters)