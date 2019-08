XP Investimentos é condenada a multa por prejudicar clientes

O Conselho de Supervisão da BSM, órgão autorregulador da bolsa de valores de São Paulo, divulgou nesta segunda-feira, 19, que condenou a corretora XP Investimentos, por 5 votos a 3, pela utilização irregular de seus sistema de negociação ao priorizar seus próprios negócios ante os de seus clientes. O valor da multa não foi informado.

A condenação envolve o mecanismo client-facilitation. Nele, a corretora faz a intermediação das negociações entre os compradores e os vendedores de minicontratos futuros de câmbio e da Bovespa (quando é combinado um valor para a oferta de determinado ativo em um período posterior). Nesse sistema, a corretora compra a ação de um cliente, vende para outro, fecha o contrato em seu sistema interno e só depois contabiliza o negócio na plataforma de negociação da B3.

No entanto, segundo as normas da B3, a partir do momento que a corretora fechou uma negociação em seu sistema interno, esse contrato ganha prioridade. Ou seja, a corretora não pode intermediar outros negócios até que contabilize a transação na plataforma da bolsa — o que dura milésimos de segundos. De acordo com o órgão autorregulador, a XP cometeu essa irregularidade “algumas vezes”.

Em nota, a XP informou que sua atuação sempre foi regular. A empresa comunicou que vai cumprir a multa integralmente e reembolsar os clientes possivelmente prejudicados. “A XP tem orgulho da inovação que promoveu no mercado de capitais com a construção do produto client-facilitation, que acabou se transformando no Retail Liquidity Provider, produto regulado por B3 e CVM”, comunicou, em nota.

Ainda segundo a corretora, “ao desbravar essa via, foi possível aumentar consideravelmente a liquidez nos mercados de mini contratos, diminuir spreads e reduzir drasticamente o preço de corretagem, o que tem sido aproveitado por todos os participantes do mercado”, acrescentou.