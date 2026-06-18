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XP aposta em ETFs irlandeses para diversificação global de clientes

Na Conta Investimento Global, os investidores poderão escolher inicialmente entre renda fixa, renda variável e investimentos alternativos

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 15h37 | Atualizado em 18 jun 2026, 15h50
XP
Segundo a XP, a oferta deverá ser ampliada ao longo do tempo, com a inclusão de novos fatores de risco (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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XP aposta em ETFs irlandeses para diversificação global de clientes Priorize VEJA no Google

A XP passou a oferecer aos clientes da Conta Investimento Global uma nova alternativa de diversificação internacional: os UCITS ETFs, conhecidos no mercado como ETFs irlandeses. A novidade foi divulgada em comunicado enviado à imprensa nesta quinta-feira, 18.

UCITS é a sigla para Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, uma diretiva da União Europeia criada para padronizar a indústria de fundos de investimento e permitir a distribuição desses produtos em diferentes países do bloco sob um conjunto único de regras.

Essa padronização possibilita que os fundos sejam comercializados para investidores de diversas nacionalidades, desde que atendam às exigências regulatórias europeias. Embora possam ser distribuídos em vários mercados, grande parte desses ETFs é domiciliada na Irlanda, razão pela qual ficaram conhecidos como ETFs irlandeses.

Uma das principais vantagens da estrutura está na eficiência tributária para investidores internacionais. Isso ocorre porque a Irlanda possui acordos fiscais favoráveis, especialmente com os Estados Unidos. Enquanto dividendos de ações americanas costumam sofrer retenções mais elevadas em estruturas sediadas nos EUA, os fundos domiciliados na Irlanda conseguem reduzir parte dessa tributação, aumentando a eficiência do investimento.

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“Esses ETFs permitem acessar carteiras globais por meio de veículos negociados em bolsa, com estrutura internacional, que podem ser considerados em estratégias de diversificação, observadas as características, custos, riscos e aspectos tributários aplicáveis a cada investidor”, afirma Fabiano Cintra, head de fundos internacionais da XP.

Na Conta Investimento Global, os investidores poderão escolher inicialmente entre três categorias de UCITS ETFs: renda fixa, renda variável e investimentos alternativos. Segundo a XP, a oferta deverá ser ampliada ao longo do tempo, com a inclusão de novos fatores de risco, estratégias e índices globais voltados à construção de carteiras internacionais mais diversificadas.

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