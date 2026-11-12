White Martins certifica produção de gás com carbono compensado

A White Martins, controlada pela multinacional de gases industriais Linde, obteve uma certificação para a produção de gás natural liquefeito com emissões de carbono compensadas em sua unidade de Paulínia, no interior de São Paulo. A instalação é operada pela GásLocal, empresa do grupo, e recebeu a certificação da TÜV Rheinland.

O reconhecimento é resultado de um projeto desenvolvido ao longo de aproximadamente dois anos. Nesse período, a companhia promoveu mudanças no processo produtivo, passou a utilizar energia elétrica de fontes renováveis e realizou uma avaliação das emissões associadas à produção do gás natural liquefeito, conhecido pela sigla GNL.

A estratégia também inclui a aquisição de créditos de carbono para compensar as emissões residuais do processo. A empresa informa que a certificação abrange a produção realizada na unidade. Isso não significa que o combustível deixe de emitir gases de efeito estufa quando utilizado pelos consumidores.

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A planta de Paulínia foi a primeira instalação de liquefação de gás natural do Brasil, segundo a companhia. O processo consiste em resfriar o gás a temperaturas próximas de 162 graus Celsius negativos, reduzindo seu volume e facilitando o armazenamento e o transporte para regiões que não são atendidas por gasodutos.

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O movimento busca agregar um atributo ambiental à operação em um momento em que grandes consumidores industriais acompanham as emissões de suas cadeias de fornecedores. Para Mario Simon, vice-presidente de Negócios da empresa, a certificação integra a estratégia de oferecer soluções que atendam às exigências de descarbonização dos clientes.