Walmart vende operação no Brasil para Advent International

O Walmart informou nesta segunda-feira que a empresa Advent Internacional vai adquirir 80% das operações do Walmart no Brasil, enquanto a varejista vai manter uma fatia de 20%. O valor do negócio não foi informado.

Como resultado da transação, o Walmart espera registrar uma perda líquida sem efeito em caixa de cerca de 4,5 bilhões de dólares (aproximadamente 16,8 bilhões de reais), a ser registrada no segundo trimestre como um item extraordinário.

“O Walmart não espera nenhum impacto significativo contínuo para o lucro por ação no atual ano fiscal e um leve impacto positivo no próximo ano fiscal”, informou a empresa em nota.

Segundo a varejista, a decisão em estabelecer uma parceria com a empresa de private equity Advent Internacional deu-se após análise do portfólio internacional da empresa. “O Walmart está comprometido em construir negócios fortes e resilientes que se adaptem continuamente às necessidades dos clientes locais em um mundo em rápida mudança”, disse o vice-presidente executivo e CEO do Walmart nas regiões de Reino Unido, América Latina e África, Enrique Ostale.

“Estamos entusiasmados com essa parceria com o maior varejista do mundo”, disse, em nota, a managing partner da Advent International, Patrice Etlin. “Acreditamos que podemos posicionar a empresa para gerar resultados expressivos e alcançar novos patamares de sucesso no Brasil”.

O negócio ainda está sujeito à aprovação regulatória no Brasil.

(Com Reuters)