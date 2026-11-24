Celebrado por investidores de Wall Street e empresários do Vale do Silício, o retorno de Jensen Huang à presidência da Nvidia desencadeou uma crise política em Washington. Pelo menos oito senadores e oito deputados republicanos cobraram explicações do governo de Donald Trump sobre sua participação na recondução do executivo, anunciada na segunda-feira (23).

A insatisfação também mobilizou parlamentares democratas, que prometem aprofundar as investigações sobre a fabricante de chips quando assumirem o controle do Congresso, em janeiro. No centro da controvérsia estão questões de segurança nacional, suspeitas de espionagem chinesa e a interferência da Casa Branca nas decisões de uma empresa privada.

Huang reassumiu o comando da Nvidia onze dias após renunciar em meio a revelações sobre relacionamentos extraconjugais. A crise ganhou dimensão política diante de suspeitas de que uma das mulheres com quem o empresário se relacionou, Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, companhia sediada em Singapura, teria ligações com a inteligência chinesa.

A empresa asiática adquiriu semicondutores da Nvidia e está sob investigação das autoridades americanas. As suspeitas de espionagem não foram comprovadas publicamente.

Continua após a publicidade

Segundo a revista britânica The Economist, o secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional, Marco Rubio, teria compartilhado informações de inteligência sobre as supostas conexões de Alice Huang com autoridades chinesas.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, também criticou publicamente os mecanismos de controle adotados pela Nvidia nas transações com a Megaspeed e defendeu regras comerciais mais rigorosas.

Continua após a publicidade

A intervenção de Trump

A pressão de empresários do setor de tecnologia sobre a Casa Branca aumentou à medida que as ações da Nvidia e de outras companhias ligadas à inteligência artificial acumulavam perdas. Trump e seu vice-presidente, JD Vance, atuaram diretamente nas negociações com o conselho de administração da fabricante de chips para viabilizar o retorno de Huang.

O presidente afirmou que o governo americano não tinha motivos para considerar a recondução do executivo uma ameaça à segurança nacional. Também declarou que o Departamento de Justiça não dispunha de evidências de que Huang tivesse cometido ilegalidades.

Continua após a publicidade

A intervenção produziu uma reação imediata no mercado financeiro. As ações da Nvidia dispararam 31,5% na segunda-feira, acrescentando 952 bilhões de dólares ao valor de mercado da companhia, o maior ganho diário já registrado por uma empresa de capital aberto.

No Congresso, entretanto, as garantias oferecidas por Trump não foram suficientes para dissipar as preocupações. Entre os críticos da decisão estão parlamentares próximos ao presidente, como os senadores Rick Scott, da Flórida, Kevin Cramer, da Dakota do Norte, Tim Scott, da Carolina do Sul, e Pete Ricketts, de Nebraska.

Continua após a publicidade

Cramer argumentou que a possibilidade de o empresário ficar vulnerável a uma tentativa de chantagem já seria motivo suficiente para impedir sua recondução. Outros parlamentares querem saber quais informações foram apresentadas pelo governo ao conselho da Nvidia e em que circunstâncias os riscos à segurança nacional foram descartados.

Uma disputa sobre o acesso da China à tecnologia americana

A resistência a Huang antecede o escândalo. O empresário é um dos principais opositores das restrições americanas à venda de semicondutores avançados para a China. Sua posição é que manter as empresas chinesas dependentes da tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos seria mais vantajoso para a indústria americana do que estimular Pequim a construir uma cadeia produtiva independente.

Continua após a publicidade

Essa visão encontra resistência entre parlamentares dos dois partidos, que consideram o acesso chinês a processadores de alto desempenho um risco estratégico. Os equipamentos são utilizados tanto no desenvolvimento de aplicações comerciais de inteligência artificial quanto em pesquisas com possíveis aplicações militares.

A controvérsia envolvendo a Megaspeed reforçou a pressão por mudanças na legislação. O senador republicano Tom Cotton, do Arkansas, classificou o episódio como a ponta do iceberg e prometeu trabalhar pela aprovação de novas restrições comerciais com apoio dos dois partidos.

O Congresso já discute medidas para ampliar os controles sobre a exportação de semicondutores, equipamentos utilizados na fabricação de chips e capacidade de processamento computacional. As propostas integram um projeto de lei de defesa nacional.

A insatisfação dos republicanos com Trump pode facilitar a formação de uma maioria parlamentar suficientemente ampla para derrubar um eventual veto presidencial às novas restrições, segundo Marc Short, ex-chefe de gabinete de Mike Pence, vice-presidente durante o primeiro mandato de Trump.

Nvidia será alvo de uma série de investigações

Huang deverá comparecer ao Congresso pelo menos duas vezes na primeira semana de dezembro. No dia 1º, prestará esclarecimentos em uma sessão conjunta dos comitês de Relações Exteriores, Inteligência e China da Câmara dos Representantes. Dois dias depois, será ouvido pelo Comitê Bancário do Senado.

Parlamentares democratas também conduzem apurações em comissões responsáveis por assuntos financeiros e tributários. Segundo a The Economist, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) estaria investigando práticas contábeis da Nvidia.

Na tentativa de responder às preocupações das autoridades, a fabricante anunciou a criação de um comitê de segurança nacional e controle de exportações, composto por conselheiros independentes. Também prometeu instituir um cargo executivo dedicado à supervisão do cumprimento de normas e exigências regulatórias.

O Departamento de Comércio americano incluiu a Megaspeed, na segunda-feira, em uma lista de empresas sujeitas a restrições comerciais. A medida, entretanto, foi questionada por especialistas por supostamente não abranger determinados semicondutores da Nvidia fabricados em Taiwan.

A resistência à recondução de Huang também aparece em pesquisas de opinião. Levantamento da consultoria Blue Rose Research, citado pela revista britânica, indica que 48% dos entrevistados se identificam mais com os críticos do empresário, ante 25% que concordam com seus apoiadores.

Embora tenha recuperado quase 1 trilhão de dólares em valor de mercado com a volta de seu fundador, a Nvidia enfrenta agora a perspectiva de novas investigações e restrições comerciais. A reação do Congresso ameaça ampliar os obstáculos à atuação internacional da companhia, especialmente na China, um dos mercados mais estratégicos para a indústria mundial de semicondutores.