Volkswagen suspende produção em 3 de suas 4 fábricas no Brasil

Mesmo após a retomada econômica do pós-pandemia, as indústrias automobilísticas ainda continuam sendo impactadas pela desorganização nas cadeias de suprimentos causada pela crise sanitária. A Volkswagen vai suspender a produção de forma temporária em três de suas quatro fábricas no Brasil e conceder férias coletivas por dez dias aos funcionários das unidades de São Bernardo do Campo (SP), São José dos Pinhais (PR) e São Carlos (SP). Apenas a unidade de Taubaté (SP) continuará produzindo normalmente. A parada ocorre a partir do dia 20, para a fábrica de São Carlos, e dia 23 nas demais.

A empresa afirma que as paradas fazem parte de sua estratégia de flexibilização na produção e trabalha para minimizar os efeitos do fornecimento de chips e semicondutores, monitorando continuamente a situação do fornecimento de peças em todo o mundo. A falta de componentes eletrônicos fez com que cerca de 250 mil veículos deixassem de ser produzidos no Brasil no ano passado, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). “Os dias de parada (…) fazem parte da estratégia da montadora de flexibilização nos processos produtivos devido ao fornecimento de componentes”, informou em nota a empresa. As fábricas afetadas produzem vários modelos, incluindo Nivus, Polo, Virtus, T-Cross, Taos, Tiguan e Gol.

A companhia reforça que trabalha intensamente para minimizar os efeitos do fornecimento de componentes e que todas as unidades da Volkswagen do Brasil voltarão a produzir normalmente após as férias coletivas. “A situação do fornecimento de peças em todo o mundo ainda é volátil, portanto, a situação é monitorada continuamente”, complementa no comunicado. No ano passado, a montadora também adotou um plano de férias coletivas e redução de jornada e salário dos funcionários na fábrica de São Bernardo do Campo.