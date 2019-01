Volkswagen faz recall de 185 mil unidades da Saveiro por defeito no freio

O reparo gratuito começa nas concessionárias da empresa em 28 de janeiro. As unidades que podem apresentar o defeito foram fabricadas entre 17 de junho de 2013 e 16 de agosto de 2017, com chassis de EP035775 a JP100759.

Segundo a montadora, foi constatada uma falha na montagem dos elementos de fixação do conjunto de pinças dos freios traseiros, que podem se soltar. O defeito pode ocasionar ruídos nos freios e danos à roda. Em casos extremos, pode ocorrer o travamento da roda, com risco de acidentes graves com danos físicos e materiais aos ocupantes e terceiros.

A Volkswagen informa que vai enviar cartas aos proprietários de veículos envolvidos no recall. O tempo de substituição dos elementos de freio é estimado em quarenta minutos. É preciso fazer agendamento em uma das concessionárias.

O site http://www.vw.com.br e o telefone 0800 019 8866 estão disponíveis para mais informações.