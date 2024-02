Volkswagen anuncia investimento de R$ 9 bilhões no Brasil até 2028

Depois da General Motors, foi a vez da Volkswagen anunciar investimentos bilionários no país. A montadora alemã afirmou nesta sexta-feira, 2, que pretende investir 9 bilhões de reais em recursos novos no Brasil nos próximos quatro anos. Segundo a empresa, esse novo ciclo de investimentos se soma a outro iniciado em 2022 e, com isso, a empresa totalizará 16 bilhões de reais aportados no Brasil nos próximos cinco anos.

De acordo com o anúncio, a companhia irá lançar 16 novos veículos no Brasil até 2028, entre eles modelos focados na transição energética, como híbridos e 100% elétricos. No primeiro momento, os investimentos se voltam à quatro novos veículos híbridos, entre eles uma pick-up, que serão desenvolvidos nas quatro plantas da empresa no Brasil. “No primeiro momento, o novo aporte já contempla o desenvolvimento e a produção de projetos inovadores e com foco em descarbonização para as 4 fábricas da Volkswagen do Brasil. Assim, reforçamos o nosso compromisso com o País, com nossos clientes, concessionários, fornecedores e colaboradores”, afirma Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.

Segundo a Volks, a nova ofensiva de produtos inclui 2 veículos inéditos a serem produzidos na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP). Na planta São José dos Pinhais (PR) será produzida uma pick-up inédita. A Volkswagen confirma que a pick-up Amarok continuará sendo produzida na fábrica de Pacheco, na Argentina. A unidade da marca em Taubaté (SP) fabricará um automóvel inédito, 100% desenvolvido no Brasil. Ainda de acordo com o anúncio, a fábrica de motores da Volkswagen do Brasil, em São Carlos (SP), vai produzir um novo motor para modelos híbridos.

Considerando carros de passeio, a Volks foi líder em vendas ano passado, com 16,9% do mercado frente a 16,1% da Fiat. O T-Cross, da marca alemã, foi o SUV mais vendido no ano passado, com 72 mil unidades.

Estratégia

O novo ciclo de investimentos no Brasil está relacionado a estratégia global da empresa de descarbonização. Para impulsionar a eletrificação, a Volks afirma que irá trazer ao Brasil os recém-lançados veículos 100% elétricos ID.4 e ID.Buzz (Kombi elétrica), vindos do exterior.

Mercado

Na semana passada, a GM anunciou investimentos de 7 bilhões de reais no país até 2028, um valor 30% menor que no ciclo de investimentos anterior. Segundo a companhia, os recursos serão usados para renovar toda a linha de produtos e modernizar as fábricas. Não houve sinalização sobre qual estratégia a montadora usará para a eletrificação. A GM defende a passagem de veículos a combustão para eletrificados sem passar pelos híbridos.

Há também investimentos no setor automotivo vindos da China. A BYD vai investir 3 bilhões de reais para a construção de três fábricas na Bahia. Entre os modelos estão o Dolphin, o Yuan Plus e o híbrido Song Plus. A produção deve começar no final de 2024 ou início de 2025.