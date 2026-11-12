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Vivo entra no mercado de saúde animal

Em parceria com a Petlove, operadora lança serviço veterinário com cobrança na conta do celular e atendimento em clínicas credenciadas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 09h00
Vivo amplia sinal 5G na Linha 5-Lilás do metrô de São Paulo e expande cobertura em túneis da capital
Vivo 5G (Governo de São Paulo/Reprodução)
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A Vivo está levando sua estratégia de diversificação para um mercado que costuma movimentar tanto o bolso quanto o coração dos brasileiros: o de animais de estimação. A operadora lança nesta quinta-feira, 12, o Vale Saúde Pet, uma assinatura de serviços veterinários que custará 14,90 reais por mês, com cobrança diretamente na conta do celular.

Desenvolvido em parceria com a Petlove, o serviço será oferecido pela Vale Saúde Sempre, marca de saúde da companhia. O plano anual inclui três consultas veterinárias presenciais e acesso a uma rede de mais de 8 mil clínicas credenciadas em todo o país, além de teleorientação ilimitada.

A assinatura também prevê descontos em exames, vacinas, banho, tosa e produtos para animais. Segundo a empresa, não há limite de idade para a adesão de cães e gatos. A contratação poderá ser feita pelo aplicativo da Vivo, nas lojas da operadora ou pelo site.

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O lançamento amplia a presença da Vivo em serviços que vão além da telefonia e da conectividade. A lógica é utilizar a base de clientes e os canais de relacionamento da companhia para distribuir produtos de outros setores, incorporando pagamentos recorrentes à fatura do telefone.

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O mercado oferece uma base considerável de potenciais consumidores. Segundo dados da Abempet citados pela companhia, o Brasil reúne cerca de 100 milhões de cães e gatos. Para Cristóvão Loureiro, diretor de Negócios de Saúde da Vivo, a proposta é reunir diferentes serviços veterinários em uma assinatura de preço acessível.

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